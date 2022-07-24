Главный архитектор Зеленодольска Элио Фиорини рассказал, какие проекты будет реализовывать в городе

Главным архитектором Зеленодольска стал уроженец Италии Элио Фиорини. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

В Татарстан он приехал, женившись на уроженке республики. Фиорини рассказал, что в планах у него — новый городской ЗАГС, территория Центра культурного развития, центр бокса, библиотека, школы, городские улицы.

Фото: t.me/zel_official

— Очень важно, что с руководством у нас сложились хорошие отношения, мы смотрим в одном направлении. Это важно. У нас много планов, идей, которые, надеюсь, удасться воплотить. Для меня Зеленодольск многогранен, с каждым днем я узнаю его все больше. Здесь особая атмосфера, которая вдохновляет творить, — сообщает пресс-служба района.

В мае текущего года мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев встретился с инвестором Александром Хегаем и обсудил с главным архитектором города Элио Фиорини развитие инфраструктуры городского пляжа.



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Татьяна Леухина