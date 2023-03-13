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В Казани высота сугробов местами достигает одного метра

10:48, 13.03.2023 1
В Казани высота сугробов местами достигает одного метра
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани высота снежного покрова местами достигает одного метра. Об этом рассказал начальник Управления гражданской защиты города Фердинант Тимурханов на «деловом понедельнике» в мэрии.

По его словам, начиная со второй декады марта в Казани установится плюсовая дневная температура, а ночью — со знаком минусом. Днем 13 марта ожидается +4°С, а грядущей ночью — до -4 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Начало паводков в Казани прогнозируется на третью декаду этого месяца. Вскрытие Казанки и Волги ожидается в конце марта — первой половине апреле.

В зону подтопления в Казани попадают 592 двора. В них проживают 1 620 человек, в том числе 359 детей в возрасте до 14 лет и 717 пожилых граждан.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:59
    В этом году мэрия Казани вообще снега не вывозили. Особенно УК и ТСЖ. ТСЖ Всегда рядом в Солнечном городе не работает. Туркин живет в свое удовольствие. Контора УК По адресу Баки Урманче 7, а сам директор снимает шикарный офис в бизнес центре. Ему не хочется работать и принимать жителей в офисе на Баки Урманче 7. А ездить куда то времени нет..
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