В Казани высота сугробов местами достигает одного метра

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани высота снежного покрова местами достигает одного метра. Об этом рассказал начальник Управления гражданской защиты города Фердинант Тимурханов на «деловом понедельнике» в мэрии.

По его словам, начиная со второй декады марта в Казани установится плюсовая дневная температура, а ночью — со знаком минусом. Днем 13 марта ожидается +4°С, а грядущей ночью — до -4 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Начало паводков в Казани прогнозируется на третью декаду этого месяца. Вскрытие Казанки и Волги ожидается в конце марта — первой половине апреле.



В зону подтопления в Казани попадают 592 двора. В них проживают 1 620 человек, в том числе 359 детей в возрасте до 14 лет и 717 пожилых граждан.

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Татьяна Демина