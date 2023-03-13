Наиль Магдеев: в доме, где произошел взрыв, будет проведена строительная экспертиза

Фото: мэрия Набережных Челнов

В 17-этажном доме в Набережных Челнах, где недавно произошел взрыв, проведут строительную экспертизу. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

— Все нужно объективно посмотреть, составить соответствующую смету и будет принято решение, — подчеркнул он.

Ранее Магдеев заявил, что «город взял на себя все вопросы», связанные с устранением последствий взрыва. Взрывной волной повреждены двери грузового и пассажирского лифтов, сегодня с утра ведется работа по восстановлению «нормальной жизнедеятельности всех жилых этажей».

Инцидент произошел вечером 11 марта 2023 года. В результате хлопка, источник которого устанавливается, в однокомнатной квартире на 10-м этаже одного из домов погиб 21-летний молодой человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Илина Хакимова