Власти Челнов взяли на себя все вопросы, связанные с устранением последствий ночного взрыва в многоэтажке

Фото: мэрия Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что «город взял на себя все вопросы», связанные с устранением последствий взрыва. Взрывной волной повреждены двери грузового и пассажирского лифтов, сегодня с утра ведется работа по восстановлению «нормальной жизнедеятельности всех жилых этажей».

— Кроме этого, сегодня с утра работают наши строительные организации по определению объемов аварийно-восстановительных работ. Это касается и соседних квартир, и дверей на 10-м этаже. Мы знаем, что делать, — заверил Магдеев.

Фото: мэрия Набережных Челнов

Из 17-этажного жилого дома в Набережных Челнах, где ночью прогремел взрыв на 10-м этаже, эвакуировали более 80 человек. Сейчас все они вернулись в свои квартиры. На улице ночью для них организовали автобусы и горячий чай.



Фото: мэрия Набережных Челнов

Также стало известно, что мужчина, который находился в квартире, где произошел взрыв, сам проживал в поселке Новом, а в доме снимал квартиру. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Фото: мэрия Набережных Челнов

В результате происшествия мужчина погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид.

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Илина Хакимова