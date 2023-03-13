В Казани приостановили движение трамваев №3, 5 и 5а

Сегодня утром в Казани в связи со скоплением талой воды и превышением ее критического уровня на трамвайных путях временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №3, 5 и 5а, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Ограничение ввели на участке от улицы Глазунова до ж/д вокзала (ул. Авангардная, Кулагина, Тукая).

Сообщается, что на местах скопления воды уже работают аварийные службы.



В Татарстане продолжает ухудшаться погода. 13 марта, на территории региона, в том числе и в Казани, ожидаются: местами сильные осадки (дождь, переходящий в снег, в том числе мокрый); кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км; гололедица на дорогах, днем — снежная каша.



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Илина Хакимова