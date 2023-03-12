Главный тренер «Рубина» о матче с «Волгой»: «Мы провели качественный матч»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о своих впечатлениях после матча с «Волгой», который закончился для казанской команды четвертой победой подряд, и подвел итоги игры на пресс-конференции.

— Я считаю, что мы провели качественный матч, пришлось два разных тайма провести, — сказал он.

Тренер заявил, что в первом тайме команда начала активную игру и если бы они смогли реализовать один из многочисленных моментов в первые 25 минут, то играть было бы гораздо проще, чем получилось в итоге. Во втором тайме казанцы грамотно оборонялись и проводили быстрые атаки.

— ...Может быть, я как-то субъективен, но мне показалось, что практически ничего, кроме стандартов, соперник создать не мог. <...> Потерпели, все ребята настроены были на победу. Такие победы тоже надо добывать, — считает Уткульбаев.

Фото: rubin-kazan.ru

Комментируя моменты с пенальти, второй желтой карточкой и другие эпизоды, тренер заявил, что команда разберет все ситуации, где были допущены ошибки.

— Хочется обсуждать хорошие действия ребят, вышедшие на замену ребята на удивление хорошо вошли, потому что в такую игру надо было попасть, — подчеркнул он.

Уткульбаев отметил, что футболисты прекрасно все понимали и сделали грамотно, во многом потому, что им приходилось обороняться и на сборах.

— Мы терпели, терпели, но вот не сделали, значит, того весомого, на что мы рассчитывали и на что мы могли бы в штрафной рассчитывать, — попасть по воротам. Команда соперников тоже хочет играть, хочет выигрывать, у них положение незавидное, — отметил тренер.

Фото: rubin-kazan.ru

Он согласился с тем, что, возможно, матч для болельщиков был не очень смотрибелен, но команда отдала все силы и проявила характер. «Рубин» смог показать себя единой командой. Уткульбаев, отвечая на вопрос, как на игре отразилась замена Алана Дзагоева, ответил, что у команды «есть обойма футболистов, которая в принципе будет меняться».

— Сегодня мы решили, что Алан должен с первых минут выйти, наладить контроль мяча, но что-то случилось, посмотрим, какая серьезность травмы, — рассказал он.

Тренер отдельно выделил и Ломовицкого, который, выйдя на поле, не растерялся и достойно провел свои минуты. Уткульбаев добавил, что тренерский штаб понимает расстановку, когда что-то меняет.

— Этим, наверно, и интересен футбол, что по плану никак не получается, потому что, я думаю, у болельщиков был план такой: выходим, забиваем сразу два-три и, не нервничая, доводим матч до конца, но это не про нашу жизнь. Я имею в виду не про мою, я такого не помню, чтобы так все удачно складывалось, — признался Уткульбаев.



Фото: rubin-kazan.ru

Он также рассказал о своей реакции на игру команды в двух прошедших матчах:

— ...Мы нацеливались, что будет тяжелая игра, иллюзий не питали, что сейчас шапками закидаем, потому что мы «дримтим». У нас таких настроений нет. Мы дружная рабочая команда с хорошими футболистами.

ФК «Рубин» одержал победу над «Волгой» в домашнем матче 22-го тура первенства Первой лиги со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард казанцев Виталий Лисакович. «Рубин» завершил встречу в меньшинстве — на 49-й минуте красную карточку получил Игорь Горбунов.



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Илина Хакимова