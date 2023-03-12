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«Рубин» обыграл «Волгу», одержав четвертую победу подряд

17:31, 12.03.2023
«Рубин» обыграл «Волгу», одержав четвертую победу подряд
Фото: rubin-kazan.ru

ФК «Рубин» одержал победу над «Волгой» в домашнем матче 22-го тура первенства Первой лиги со счетом 1:0.

Единственный мяч забил форвард казанцев Виталий Лисакович.

«Рубин» завершил встречу в меньшинстве — на 49-й минуте красную карточку получил Игорь Горбунов.

Отметим, что для казанцев это уже четвертая победа подряд и первая подобная серия в нынешнем сезоне. Дальше «Рубин» сыграет против «КАМАЗа» в Набережных Челнах.

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Илина Хакимова
СпортФутбол Татарстан

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