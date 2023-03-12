«Рубин» обыграл «Волгу», одержав четвертую победу подряд
ФК «Рубин» одержал победу над «Волгой» в домашнем матче 22-го тура первенства Первой лиги со счетом 1:0.
Единственный мяч забил форвард казанцев Виталий Лисакович.
«Рубин» завершил встречу в меньшинстве — на 49-й минуте красную карточку получил Игорь Горбунов.
Отметим, что для казанцев это уже четвертая победа подряд и первая подобная серия в нынешнем сезоне. Дальше «Рубин» сыграет против «КАМАЗа» в Набережных Челнах.
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