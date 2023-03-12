Рустам Минниханов провел встречу с генсеком ОИС Хусейном Тахой

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой. Стороны обсудили предстоящий Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

На встрече раис республики сообщил, что Татарстан активно ведет работу со структурами Организации исламского сотрудничества: налажено постоянное взаимодействие с Исламским банком развития, Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры, молодежным форумом ОИС, Академией наук исламского мира и так далее.

— При поддержке президента нашей страны Владимира Владимировича Путина форум обрел федеральный статус. В этом году в его рамках пройдет порядка двухсот мероприятий. Будем искренне рады видеть Вас в качестве почетного гостя, — отметил Рустам Минниханов и передал приглашение генеральному секретарю.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента выступления в Малайзии Владимира Путина, где он заявил о намерении России вступить в Организацию исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. А это, в свою очередь, дало старт процессу культурно-цивилизационного сближения стран.

— Планируем следующие заседание Группы стратегического видения провести именно в Малайзии, — отметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Хусейн Таха, в свою очередь, подчеркнул важность Малайзии для ОИС. Он также поделился воспоминаниями о своем визите в Россию в прошлом году, назвав его «очень успешным»:

— Мы братья с Вами и всегда будем поддерживать Вас, — отметил генеральный секретарь ОИС.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Минниханов заострил внимание на теме экономического сотрудничества стран ОИС с Россией. Он заявил, что на примере Татарстана страна стремится отладить механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Он отметил, что активно развивается индустрия еды — халяль, халяль-туризма, халяль-медицины. Республика придает огромное значение развитию контактов с мусульманскими государствами.

Напомним, что в рамках форума в январе состоялся хоккейный турнир среди исламских стран Kazan Hockey Cup, в котором приняли участие 350 участников из 15 стран. А по итогам турнира была создана Организация развития хоккея в исламских странах. Во время встречи также были обсуждены перспективы участия ОИС в развитии этого направления — в частности, кураторство организации в качестве партнера или учредителя.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова