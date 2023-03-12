Сегодня и завтра в Казани ожидается сильный ветер, дождь, снег и метель

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане продолжает ухудшаться погода, сообщили в Гидрометцентре республики. Сегодня вечером, ночью и днем в понедельник, 13 марта, на территории региона, в том числе и в Казани, ожидаются:

сильный южный, юго-западный ветер порывами 15—20 м/с, ночью и утром локально до 23 м/с (в Казани до 15—20 м/с);

днем местами сильные осадки (дождь, переходящий в снег, в том числе мокрый);

кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км;

гололедица на дорогах, днем — снежная каша.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днем небольшой снег и дождь. Ветер юго-восточный и южный местами порывами до 15—20 м/с, локально до 22 м/с. Днем температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В Казани ожидается от +4 до +6°С, в Набережных Челнах — от +3 до +6°С.



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Илина Хакимова