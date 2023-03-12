В Набережных Челнах, где в доме ночью произошел взрыв, пожарные прибыли за 5 минут

Фото: прокуратура РТ

В ночь с субботы на воскресенье в Набережных Челнах в однокомнатной квартире на 10-м этаже одного из домов по улице Раскольникова произошел взрыв. Об этом сообщили в мэрии города.

Сообщение о взрыве поступило в 22.01, пожарные были на месте уже в 22.06.

В мэрии добавили, что организована помощь жильцам дома: у подъезда были размещены два больших автобуса. В школе №35 было организовано горячее питание.

Сообщается, что после обследования спецслужбами дома жители смогли вернуться в квартиры.

В результате происшествия погиб мужчина. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид.

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Илина Хакимова