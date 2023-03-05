В результате землетрясений в Турции погибли почти 46 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Землетрясения, которые произошли на юго-востоке Турции с начала февраля, унесли жизни почти 46 тысяч человек. Об этом рассказал глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

— Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 — это граждане Сирии, — передает его слова TRT Haber.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

26 февраля сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374 человек.

В начале этой недели министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что из Стамбула переместят 1,5 млн жилых помещений в более безопасные районы.



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Айрат Назипов