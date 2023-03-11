Госдума заказала исследование о межнациональном согласии за 5 млн рублей

Госдума заказала исследование о межнациональном согласии в связи со спецоперацией и преодолением социально-экономических последствий от санкций. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в настоящий момент ведется работа по обновлению и внесению поправок в Стратегию государственной национальной политики России с учетом новых вызовов межнациональному согласию.

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования приоритетных направлений государственной политики. Стоимость работы оценивается в 5 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на этой неделе депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО.

— России необходимо создавать вокруг себя защитный контур, который бы предусматривал, что все страны, с которыми мы граничим, не должны входить в военный блок НАТО, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин