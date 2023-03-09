В Госдуме предложили создать защитный контур у границ России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».

— России необходимо создавать вокруг себя защитный контур, который бы предусматривал, что все страны, с которыми мы граничим, не должны входить в военный блок НАТО, — сказал он.

По словам депутата, расширение военного альянса Запада на восток нужно остановить, создав на этих рубежах буферную зону из нейтральных государств.

В сентябре НАТО официально признала, что планирование расширения присутствия сил альянса у границ России «началось несколько лет назад».

— Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь, — сказал глава Военного комитета альянса Роб Бауэр.



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Максим Кокунин