В Татарстане число случаев коронавируса превысило 200 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 177 случаев заражения коронавирусом. В больницы за этот период попали 47 человек. С начала пандемии в республике подтвердилось 200 170 случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за сутки в Татарстане выздоровели 253 человека. Общее число выздоровевших в республике достигло 196 693 жителя республики.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Умерли за весь период 2 010 заболевших. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов