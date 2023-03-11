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В Татарстане число случаев коронавируса превысило 200 тысяч

11:24, 11.03.2023
В Татарстане число случаев коронавируса превысило 200 тысяч
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 177 случаев заражения коронавирусом. В больницы за этот период попали 47 человек. С начала пандемии в республике подтвердилось 200 170 случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за сутки в Татарстане выздоровели 253 человека. Общее число выздоровевших в республике достигло 196 693 жителя республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Умерли за весь период 2 010 заболевших. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

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Антон Гаврилов
Общество Татарстан

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