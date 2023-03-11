В Татарстане число случаев коронавируса превысило 200 тысяч
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 177 случаев заражения коронавирусом. В больницы за этот период попали 47 человек. С начала пандемии в республике подтвердилось 200 170 случаев COVID-19.
По данным федерального оперштаба, за сутки в Татарстане выздоровели 253 человека. Общее число выздоровевших в республике достигло 196 693 жителя республики.
Умерли за весь период 2 010 заболевших. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.
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