Главное о коронавирусе на 11 марта: $21,5 млрд на вакцинацию в Китае, отмена последних антиковидных мер в Нидерландах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане число случаев коронавируса превысило 200 тысяч

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 177 новых случаев COVID-19. Всего на 11 марта в республике зафиксировано 200 170 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 196 693 человека, в том числе 253 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 47 пациентов.

Россия поделилась со странами ШОС опытом работы судов во время пандемии



За последние сутки в России выявили 12 241 случай коронавируса, выздоровел 14 481 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 411 108, а выздоровевших — до 21 758 912. Госпитализировали за сутки 1 594 человека. Умерли за сутки 42 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 396 549 человек.

Россия поделилась с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) опытом работы российских судов в период пандемии коронавируса. «В мире сложилась очень серьезная ситуация с доступностью правосудия в связи с пандемией в связи с коронавирусной инфекцией. Некоторые суды, чтобы избежать тяжелых последствий пандемии, просто не рассматривали дела или приостанавливали их рассмотрение. Российская Федерация этот путь сочла абсолютно неправильным. Тяжелая ситуация была и в нашей стране, но российские суды в период пандемии не приостанавливали правосудие и не прекращали работу», — сказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Байден пока не решил, раскрывать данные разведки о происхождении коронавируса

В мире коронавирусом нового типа заразились 676 609 955 раз, 6 881 955 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 804 263). На второй строчке — Индия (44 690 738), на третьей — Франция (39 866 718), на четвертой — Германия (38 249 060), на пятой — Бразилия (37 085 675).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 123 836). За ними следуют Бразилия (699 310), Индия (530 779), Россия (388 521, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 188).



За время пандемии сделано 13 338 833 198 инъекций вакцины против коронавируса.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о рассекречивании информации американской разведки касательно происхождения коронавируса. Как утверждают законодатели, «есть основания считать, что пандемия COVID-19 могла начаться в Уханьском институте вирусологии». Стоит отметить, что сенаторы приняли документ в начале марта.

Однако президент США Джо Байден сказал, что пока не решил, подписывать ли законопроект, который обязывает рассекретить все материалы о происхождении коронавируса: «Я пока не принял такого решения».

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Китай в 2021-2022 годах потратил 150 млрд юаней ($21,5 млрд) на вакцинацию населения от COVID-19. Также, по данным SCMP, богатейшая и крупнейшая провинция Китая Гуандун, в 2022 году потратила 71,13 млрд юаней на борьбу с коронавирусом, что составило более 5% от общих финансовых расходов провинции.

Ученые из университета Аризоны сообщили о первом случае передачи SARS-CoV-2 ото льва к человеку в условиях зоопарка. Лев был инфицирован в декабре 2021 года. Заражение хищника произошло в зоопарке Индианы. Сообщается, что животному было около 20 лет. Из-за тяжелого протекания болезни хищника усыпили спустя три дня после того, как тест на SARS-CoV-2 показал положительный результат.

Фото: realnoevremya.ru

Кабинет министров Нидерландов отменил последние антиковидные меры, действовавшие в стране. Так, отменяется рекомендация по самоизоляции и самостоятельному тестированию в случае наличия симптомов заболевания. Как сообщил министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйпер, это означает, что подход к борьбе с коронавирусом в Нидерландах будет таким же, как и к борьбе с респираторно-вирусными инфекциями: «Теперь его действительно можно будет называть своего рода гриппом».

Американские медики проследили за появлением тромбов в венах почти 400 тыс. людей, переболевших COVID-19. Они обнаружили, что коронавирус учащает возникновение тромбов в 1,8-5,4 раза среди пожилых людей в возрасте от 55 до 84 лет.

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Дарья Пинегина