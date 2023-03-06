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Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России

08:19, 06.03.2023
Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России
Фото: vk.com/daniil__medvedev

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный список опубликовали сегодня на официальном сайте организации.

Даниил Медведев поднялся вновь стал первой ракеткой России, опередив Андрея Рублева. А мировое лидерство сохраняет Новак Джокович.

Медведев накануне победил Рублева в финале турнира в Дубае и выиграл третий титул ATP подряд за три недели. Для него победа оказалась 14-й подряд.

Фото: atptour.com

Свои рекорды обновили также Акапулько Хольгер Руне, финалист Сантьяго Томас Мартин Этчеверри, а также Таллон Грикспур и Макс Пёрселл.

Рейтинг ATP. Версия от 6 марта 2023 года:

  • 1. (1) Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков
  • 2. (2) Карлос Алькараз (Испания) — 6780
  • 3. (3) Стефанос Циципас (Греция) — 5805
  • 4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) — 5560
  • 5. (5) Тэйлор Фритц (США) — 3795
  • 6. (7) Даниил Медведев (Россия) — 3775
  • 7. (6) Андрей Рублев (Россия) — 3660
  • 8. (10) Хольгер Руне (Дания) — 3321
  • 9. (8) Рафаэль Надаль (Испания) — 3315
  • 10. (9) Феликс Оже (Канада) — 3245

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Илина Хакимова
Спорт

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