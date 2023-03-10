Курс евро превысил 81 рубль впервые с апреля 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 81 рубля. Это произошло впервые с апреля прошлого года.

По данным торгов, европейская валюта выросла на 75 копеек, а доллар — на 24 копейки. Сейчас американская валюта оценивается в 76 рублей.

Фото: moex.com

Месяц назад курс доллара впервые с 25 апреля 2022 года превысил отметку в 75 рублей. В свою очередь, курс евро достиг 80 рублей.

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Айрат Назипов