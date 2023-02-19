Новости экономики

02:59 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 25 апреля

02:27, 19.02.2023
Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 25 апреля
Фото: flickr.com

В пятницу в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 25 апреля 2022 года превысил отметку в 75 рублей. Валюта торгуется за 75,22 рубля.

Курс евро превысил 80 рублей.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозировала курс доллара на уровне 73—75 рублей на следующей неделе. Как пояснила Мильчакова, новости об увеличении налоговой нагрузки на нефтяную отрасль и обсуждение добровольного взноса в бюджет со стороны компаний, получивших сверхприбыли в 2022 году, «вызвали беспокойство на валютном рынке и, соответственно, активизировали покупки долларов и евро».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ЭкономикаФинансыБанки

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок