Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 25 апреля

В пятницу в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 25 апреля 2022 года превысил отметку в 75 рублей. Валюта торгуется за 75,22 рубля.

Курс евро превысил 80 рублей.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозировала курс доллара на уровне 73—75 рублей на следующей неделе. Как пояснила Мильчакова, новости об увеличении налоговой нагрузки на нефтяную отрасль и обсуждение добровольного взноса в бюджет со стороны компаний, получивших сверхприбыли в 2022 году, «вызвали беспокойство на валютном рынке и, соответственно, активизировали покупки долларов и евро».

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Елизавета Пуншева