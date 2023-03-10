Министр экологии Татарстана призвал эффективнее решать проблему с воздухом в казанском ЖК «Салават купере»

Фото: Минэкологии Татарстана

В Минэкологии Татарстана прошло межведомственное совещание по вопросам качества воздуха в Кировском и Авиастроительном районах Казани. На нем присутствовал глава ведомства Александр Шадриков.

— Министерство экологии сейчас в режиме онлайн мониторит ситуацию в ЖК «Салават купере». Мы открыли там по просьбе жителей автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха. Отбор проб идет каждые 20 секунд, и мы видим все показатели, — передает его слова пресс-служба ведомства.

Он отметил, что люди не могут ждать месяцами решения проблемы, и заявил, что меры должны быть действенными и эффективными.



Заместитель министра экологии Ольга Манидичева рассказала, что жалобы от жителей продолжают поступать, и несмотря на то, что по сравнению с февралем их стало меньше, общая задача свести их к нулю.

О проблеме высказался и заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин.

— Мы видим уже первые результаты, но решать проблему с полигоном на ул. Химической нужно глобально. Рецепт прост — рекультивация, тем более есть уже отличный пример — это Самосыровский полигон, — сказал он.

Напомним, это уже вторая рабочая встреча в таком составе. Первое совещание прошло в феврале по инициативе министра экологии. По итогам первого совещания была выработана дорожная карта. О первых итогах реализации мероприятий в рамках этого плана работ доложил генеральный директор ООО УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров.

Фото: скриншот видео «Реального времени»

Он отметил, что региональный оператор провел инвентаризацию и выявил точки утечки зловонного фильтрата с тела полигона. Также начались работы по пересыпке грунтом периметра карты, чтобы избежать дальнейшего истечения этого осадка, были установлены трубы для отвода свалочного газа. Сейчас идут испытания с применением экологически чистых опрыскивателей для нейтрализации запаха.

Следующее межведомственное совещание назначено на 3 апреля.

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Айрат Назипов