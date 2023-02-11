«Жалобы не прекращаются»: УК «ПЖКХ» обязали за месяц устранить грубые нарушения на полигоне ТКО

Фото: Минэкологии Татарстана

Минэкологии Татарстана после многочисленных жалоб жителей «Салават Купере» инициировало внеплановую выездную проверку на полигон ТКО на ул. Химическая в Казани, принадлежащий УК «ПЖКХ». Ведомство выявило грубые нарушения при эксплуатации объекта. По просьбе жителей министр экологии республики Александр Шадриков инициировал встречу руководителей природоохранных ведомств с руководством УК «ПЖКХ». Главная цель совещания — решение проблемы с качеством воздуха в микрорайоне.



По результату проверок и анализов проб качества воздуха зафиксировали повышенное содержание сероводорода в зоне влияния нескольких объектов, включая полигон ТКО УК «ПЖКХ». Среди выявленных нарушений на самом объекте — отклонение от проектной документации, утечка загрязненного фильтрата по периметру полигона, отсутствие на источниках загрязнения атмосферного воздуха пробоотборных отверстий и ряд других.

Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров на совещании отметил, что жалобы от жителей не прекращаются. Он напомнил, что ООО «УК «ПЖКХ» должно устранить все нарушения на объекте размещения отходов в течение месяца.

Фото: Минэкологии Татарстана

Директор ООО «УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров выступил с докладом о мерах, которые будут предприняты в ближайшее время для решения проблемы с качеством воздуха. По тогам совещания определены первоочередные задачи, разрабатывается дорожная карта по устранению запахов и снижению выбросов в атмосферный воздух со стороны полигона ТКО на ул. Химическая.

Среди озвученных мер — актуализация инвентаризации источников выбросов и отчет об оценке риска здоровью. Для оперативности и прозрачности производственный экологический контроль и мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в районе полигона ТКО будет вести ЦЛАТИ Росприроднадзора. Исполнение сроков выполнения плана проконтролирует Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Директору ООО «УК «ПЖКХ» рекомендовано провести встречу с жителями и рассказать о работах, которые будут проведены в самое ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

УК «ПЖКХ сейчас принадлежит единственный работающий полигон ТБО в городе — после того, как все свалки в Самосырово закрыли. С учетом этого нарушения, выявленные министерством экологии, особенно критичны и остро ощущаются жителями. Если этот полигон закрыть, мусор будет некуда везти. Однако продолжать работу в нынешнем его состоянии тоже невозможно — условия ухудшаются, а вместе с этим недовольство жителей растет.

Гендиректор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров ответил на претензии властей по поводу угрозы «мусорного коллапса», которые прозвучали на коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана по итогам 2022 года. В авторской колонке для «Реального времени» он выразил надежду, что полигон будет построен и введен в эксплуатацию в этом году, но для этого авиастроители должны пойти на уступки и смягчить авиационные ограничения.



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Маргарита Головатенко