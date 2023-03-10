Полковника Павла Серова из Татарстана представили как главу МВД по Вологодской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Полковника Павла Серова, занимающего пост заместителя начальника полиции Татарстана с 2017 года, представили как начальника управления МВД по Вологодской области. Об этом заявил Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев.



Кроме Серова, Колокольцев представил еще трех руководителей территориальных органов МВД. Указом президента России полковник полиции Дмитрий Остапенко назначен начальником Управления МВД по Архангельской области, генерал-майор полиции Александр Прядко — министром внутренних дел по Башкортостану, полковник полиции Андрей Шабашов — начальником Управления МВД по Хабаровскому краю.

Глава МВД России подчеркнул, что вновь назначенные руководители зарекомендовали себя грамотными специалистами и прошли большой профессиональный путь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Месяц назад сообщалось о назначении главы отдела Министерства внутренних дел России по Альметьевскому району Татарстана. Отдел возглавил полковник полиции Олим Отакулов. Приказ о его назначении подписан 31 января 2023 года.



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Маргарита Головатенко