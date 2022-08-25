В Татарстане прокуратура выявила нарушения законодательства в работе центра занятости населения

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Муслюмовского района Татарстана выявила нарушения требований трудового законодательства в работе центра занятости населения. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что в учреждении не организована работа по привлечению к административной ответственности организаций, не представивших ежемесячную информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. Кроме того, не выполняется план по трудоустройству инвалидов, установленный Минтруда на 2022 год.

Центром занятости населения Муслюмовского района не налажен контакт с правоохранительными органами для передачи информации о фактах нецелевого использования выделенных бюджету субсидий на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.



В адрес министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана внесено представление. Нарушение уже устранено. Двух должностных лиц районного центра занятости населения привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: yandex.ru

Напомним, в марте этого года прокуратура Казани выявила нарушения трудового законодательства в МКУ «Комитет по делам детей и молодежи».

Руководство комитета не представило в службу занятости информацию о наличии пяти вакантных должностей. Часть работников организации не была ознакомлена с приказами о предоставлении отпусков и переводе на другую должность. Кроме того, несколько уволившихся сотрудников своевременно не получили полагающиеся выплаты.

По результатам проверки в адрес председателя комитета внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин