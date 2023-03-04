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Количество просроченных ипотечных кредитов в России подскочило до максимума с мая 2021 года

10:54, 04.03.2023
Количество просроченных ипотечных кредитов в России подскочило до максимума с мая 2021 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России до максимального уровня с мая 2021 года выросло количество ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней, подсчитали в «Скоринг бюро».

В январе показатель просроченной ипотеки вырос на 9,3% — до максимальных с мая 2021 года 30,4 тысячи ссуд. В годовом выражении увеличение составило 15,4%.

Объем «плохой» ипотеки увеличился на 11% в месячном выражении и на 12% в годовом выражении — до 63,1 миллиарда рублей, сообщает «РИА Новости».

Банк России ждет роста ипотеки в 2023 году на уровне 15%, рост потребкредитования прогнозируется на уровне 10%.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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