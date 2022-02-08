Служебная собака Казанского поисково-спасательного отряда стала лучшей в России

В Москве прошла ежегодная церемония награждения «Лучшие собаки России». В номинации «Лучшая служебная собака — спасатель России» победила дратхаар Гретта, служащая в Казанском поисково-спасательном отряде с 2015 года. Об этом сообщили в МЧС РФ.

7-летняя Гретта регулярно участвует в поисковых работах в природной среде. Например, она была задействована в поиске тел погибших при обрушении дома в Ижевске. Вместе с кинологом Святославом Яковлевым собака стала обладательницей множества наград. К службе Гретту начали готовить еще с двух месяцев.

Фото: mchs.gov.ru

Осенью пожарный-спасатель ПСЧ №65 ГУ МЧС России по Татарстану Владимир Кожеманов стал лучшим в стране по итогам ежегодного конкурса профессионального мастерства. А в 2019 году он занял второе место на XI Всероссийском фестивале «Созвездие мужества».

Диана Жиленкова