Три собаки татарстанского УФСИН будут служить на Кубе

Четыре овчарки были переданы Национальному центру кинологической службы МВД Республики Куба для прохождения службы. Три из них — из питомника служебного собаководства УФСИН РФ по РТ.

Собак отбирали, учитывая их подготовку и натренированность. В итоге на Кубу отправились Берта, Булитсис Пенза и Деус Вульт Зум. Их сопровождают два кинолога и ветеринар, сообщает пресс-служба ведомства.

Кинологический центр в Татарстане был открыт в 2010 году. Здесь расположены вольеры для взрослых собак и щенков. Все собаки проходят обучение и тренируются на специальных площадках.