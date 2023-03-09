В шести школах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани обустроят школьные рестораны

Фото: администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани

В шести школах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани в 2023 году будут обустроены школьные рестораны. Об этом рассказала директор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

Мухамедшина отметила, что в этом году планируется продолжить программы модернизации столовых. Там проведут ремонт, заменят технологическое оборудование и мебель.

Она напомнила, что в образовательных учреждениях существует родительский контроль. Каждый родитель может прийти в школу и проверить организацию питания. По данным властей, 97,5% проверяющих остались довольны результатами визита.

Фото: администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани

Месяц назад «Реальное время» писало, что в школах Вахитовского и Приволжского районов Казани в ближайшие два года отремонтируют 12 столовых. Это касается школ №1, 10, 17, 68, 129 и гимназии №28.



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Айрат Назипов