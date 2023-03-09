Россия ввела санкции против представителей стран Прибалтики

Россия ввела санкции против представителей Латвии, Литвы и Эстонии. Как заявили в МИД РФ, ограничения коснутся 144 граждан этих стран. Это министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты.

— Внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям русскоязычного населения, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачивание киевского режима вооружениями, — сказано в публикации.

Как рассказали в ведомстве, этот шаг был предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование стран Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство во внутренние дела страны и разжигание русофобских настроений.

Фото: wikimedia.org/Terker

В начале года Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответом на решение эстонских властей радикально сократить численный состав российского посольства в Таллине.

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Айрат Назипов