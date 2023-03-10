Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +6 градусов

В пятницу, 10 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом. Утром местами возможен туман, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Днем температура воздуха в Татарстане составит от +3 до +6 градусов. В Казани и в Набережных Челнах ожидается от +3 до +5°С.

Синоптики также прогнозируют умеренный южный, юго-западный ветер. Его порывы могут усиливаться до 15—20 м/с. На дорогах местами гололедица и снежная каша.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью в субботу, 11 марта, через республику пройдет холодный атмосферный фронт с дождем, переходящим в снег, в том числе мокрый, и с кратковременными метелями. Похолодает до 3—8 градусов мороза. Днем осадки прекратятся, температура воздуха составит от -1 до -6°С.



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Татьяна Демина