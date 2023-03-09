В выходные в Татарстане после похолодания до -6 градусов потеплеет до +6°С

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в ближайшую субботу дневные температуры не поднимутся выше -6 градусов, а уже в воскресенье потеплеет до +6°С. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 10 марта, погода в Татарстане ухудшится — ожидается мокрый снег, дождь и сильный ветер порывами 15—20 м/с и снежная каша с гололедицей на дорогах. Ночью и утром в отдельных районах республики возможен туман, а температуры воздуха составят от 0 до +3 градусов. Днем прогнозируется от +3 до +6°С.



Холодный атмосферный фронт с дождем, переходящим в снег, в том числе мокрый, и с кратковременными метелями пройдет через Татарстан ночью в субботу, 11 марта. Похолодает до 3—8 градусов мороза. Днем осадки прекратятся, температура воздуха составит от -1 до -6°С.

Ночью в воскресенье, 12 марта, в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов. Днем в западных районах возможен небольшой дождь и мокрый снег. Местами порывы ветра усилятся до 15—18 м/с, потеплеет до +1..+6°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 13—14 марта, теплая погода со смешанными осадками сохранится. Дневные температуры составят от +1 до +6 градусов.

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и снег, в том числе мокрый. Ожидается от +1 до +5 градусов



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Татьяна Демина