Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре 10 марта
В пятницу, 10 марта, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается ухудшение погоды — сильный ветер и туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Туман в Татарстане ожидается и сегодня во второй половине дня и вечером. Завтра он возможен ночью и утром.
Сильный южный, юго-западный ветер в пятницу ожидается ночью и днем. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.
Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и снег, в том числе мокрый. Ожидается от +1 до +5 градусов.
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