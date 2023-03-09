Татарстанцев предупредили о тумане и сильном ветре 10 марта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В пятницу, 10 марта, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается ухудшение погоды — сильный ветер и туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Туман в Татарстане ожидается и сегодня во второй половине дня и вечером. Завтра он возможен ночью и утром.

Сильный южный, юго-западный ветер в пятницу ожидается ночью и днем. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и снег, в том числе мокрый. Ожидается от +1 до +5 градусов.

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Татьяна Демина