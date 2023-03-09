На дорогах Татарстана увеличилось количество аварий с участием детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — февраль 2023 года зафиксировали рост числа аварий с участием несовершеннолетних. Увеличилось количество и пострадавших, и погибших в них.

Как рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Рустем Гарипов, за первые два месяца года на дорогах региона произошло 44 ДТП с участием детей. Это на 7 больше, чем за январь — февраль 2022 года.

Из 44 аварий 17 произошло с участием детей-пешеходов. Погиб один несовершеннолетний в Набережных Челнах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в авариях за два месяца 2023-го погибли три ребенка — на одного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Травмы получили 49 несовершеннолетних, что на 11 больше, чем за январь — февраль 2022 года.

В целом за январь — февраль 2023 года на дорогах Татарстана произошло 434 аварии. Это на 3,4%, или 14 случаев больше, чем за первые два месяца 2022-го. Погибли 39 граждан. Различные травмы получили 559 татарстанцев.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина