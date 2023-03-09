Лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» в Казани откроется 12 марта

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» в Приволжском районе Казани официально откроется 12 марта спортивным праздником «Олимпийские надежды», сообщили в мэрии города.



Мероприятие объединит 150 юных атлетов из Татарстана и известных российских лыжников. Перед торжественным открытием комплекса воспитанники спортшкол сразятся в спринте классическим стилем. В спринте с олимпийскими чемпионами страны, членами сборной России и республики смогут поучаствовать 90 спортсменов, которые прошли квалификацию.

На старт выйдут трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратный призер Олимпийских игр Наталья Непряева, олимпийский чемпион в эстафете, серебряный призер Олимпийских игр в эстафете Алексей Червоткин и другие. Сборную Татарстана представят Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Сергей Волков, Антон Тимашов и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Церемонии открытия комплекса в 10.00 примут участие президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и олимпийский чемпион Александр Большунов, сообщает Комитет физической культуры и спорта Исполкома Казани.

Для болельщиков будет организована интерактивная программа и концерт, развернуты торговые ряды и полевая кухня. Желающие смогут получить автографы у знаменитых лыжников. Вход свободный.

Лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный относится к категории сложных объектов. Это база, включающая в себя лыжные трассы, стрельбища на 40 коридоров, трибуны и вакс-кабины. Объект имеет пять дистанций различной протяженностью.

Строительство спорткомплекса по лыжным гонкам и биатлону в казанском поселке Мирном завершили в январе 2022 года. Объект планировалось использовать при проведении в Казани Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2023 года.



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Маргарита Головатенко