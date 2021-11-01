Строительство спорткомплекса по лыжным гонкам и биатлону в поселке Мирный завершат в январе 2022 года

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Строительство спорткомплекса по лыжным гонкам и биатлону в казанском поселке Мирный планируют завершить в январе 2022 года, сообщает пресс-служба президента РТ.



С ходом строительства сегодня ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов. Он осмотрел пункт проката лыж, комнату хранения спортивного оружия для биатлона и стрельбище. Минниханов поручил не сбавлять темпов строительства и устранить все недочеты.

Заказчик объекта — ГИСУ РТ, подрядчик — ООО «Строительная компания «Эталон». Объект будут использовать при проведении в Казани Всемирных зимних Игр специальной Олимпиады 2023 года.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В августе в границу столицы РТ включили дополнительно семь земельных участков, ранее принадлежавших Лаишевскому району, общей площадью 129 гектаров. Производимые изменения направлены на изменения границ Казани в рекреационных целях. Это сделано в первую очередь для строительства спортивного комплекса для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону в поселке Мирном.

Маргарита Головатенко