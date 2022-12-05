В Казани в этом году откроют лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До конца этого года в Казани планируют открыть новый лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.



— Это уникальная база, включающая в себя лыжные трассы, стрельбища на 40 коридоров, трибуны и вакс-кабины. Объект имеет пять дистанций различной протяженностью, — рассказал он.

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Общая сумма перепадов высот на дистанции 5 км составляет 160 метров. Максимальный подъем — 32 метра. Есть участки как с крутыми, так и с плавными пунктами.

Линар Гарипов обратил внимание, что лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный относится к категории сложных объектов. В процессе возникают эксплуатационные вопросы — по ним принимаются решения в рамках гарантийных обязательств.

— Комплекс готов к приему и обслуживанию спортсменов, проведению соревнований различного уровня. Тренировочный процесс лыжно-биатлонного комплекса организован в круглогодичном формате, — рассказал Линар Гарипов.

Напомним, июльское ЧП на лыжно-биатлонной трассе в казанском поселке Мирный обернулось возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Дело заведено в Главном следственном управлении МВД по Татарстану в отношении неустановленных лиц, занимавшихся проектированием и строительством объекта.



Строительство спорткомплекса по лыжным гонкам и биатлону в казанском поселке Мирном завершили в январе 2022 года. Объект планировалось использовать при проведении в Казани Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2023 года. Заказчик объекта — ГИСУ РТ, подрядчик — ООО «Строительная компания «Эталон»

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Татьяна Демина