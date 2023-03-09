В Татарстане возбудили дело после травмирования ребенка из-за схода наледи с крыши

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

После травмирования 11-летнего мальчика в Бугульме в результате схода наледи с крыши одного из домов по улице Якупова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Мальчик пострадал утром 9 марта, его госпитализировали с подозрением на травму позвоночника. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

Прокуратура выяснит обстоятельства травмирования ребенка из-за схода наледи с крыши офисного здания на улице Якупова. На место инцидента выехал и. о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) собственника здания на предмет обеспечения безопасности при оказании услуг, в том числе своевременной очистки кровли здания от снега и наледи.



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Маргарита Головатенко