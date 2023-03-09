В Бугульме мальчик получил травмы из-за схода наледи с крыши — прокуратура проводит проверку

Фото: прокуратура Татарстана

В Бугульме прокуратура выяснит обстоятельства травмирования ребенка из-за схода наледи с крыши офисного здания, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СИМ Руслан Галиев.



Сообщение о госпитализации малолетнего ребенка поступило в Бугульминскую ЦРБ сегодня около 10.40. По предварительным данным, 11-летний мальчик получил травмы в результате схода наледи с крыши офисного здания на улице Якупова.

На место инцидента выехал и. о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) собственника здания на предмет обеспечения безопасности при оказании услуг, в том числе своевременной очистки кровли здания от снега и наледи. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

На днях в Бугульме прокуратура организовала проверку после схода снега с крыши здания. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований жилищного законодательства и даст оценку работе организации, которая была ответственной за очистку кровли здания от снега и наледи.

В Набережных Челнах следственными органами СУ СК РФ по Татарстану организована доследственная проверка по факту падения обломка кирпича с крыши на ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверку организовала также прокуратура региона.

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Маргарита Головатенко