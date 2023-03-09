В Челнах организовали проверку после падения обломка кирпича с крыши на ребенка

В Набережных Челнах организована доследственная проверка по факту падения обломка кирпича с крыши на ребенка, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Об инциденте стало известно из местных СМИ. Предварительно сообщается, что в результате инцидента ребенок серьезно не пострадал. Недалеко от мальчика находилась женщина с коляской.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку организовала также прокуратура региона, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований жилищного законодательства и даст оценку работе организации, ответственной за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура Татарстана

В ноябре 2022 года в Татарстане организовали проверку после падения на женщину в Казани обломка крыши. Сорванный порывом ветра обломок шифера упал на голову женщине 1959 года рождения. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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Маргарита Головатенко