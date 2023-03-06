Прокуратура проведет проверку после схода снега с крыши на пешеходов в Бугульме

Фото: прокуратура Татарстана

В Бугульме прокуратура организовала проверку после схода снега с крыши здания, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство проверит соблюдение требований жилищного законодательства и даст оценку работе организации, которая была ответственной за очистку кровли здания от снега и наледи.

По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

В феврале прошлого года после травмирования двух детей из-за упавшего снега с крыши дома в Бугульме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Инцидент произошел 24 февраля 2022 года по улице Циолковского. Травмы получили 2-летняя девочка и 7-летний мальчик.



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Маргарита Головатенко