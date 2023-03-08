Российские военные пресекли действия десяти украинских диверсионных групп

Фото: Минобороны России (архив)

Российские военные пресекли действия десяти украинских диверсионных групп. Их поразили на территории Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

— За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация», — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Фото: Минобороны России (архив)

Напомним, в начале месяца в приграничный район Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате теракта погибли два человека, также пострадал 10-летний ребенок.

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Айрат Назипов