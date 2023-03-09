Ак Барс Банк запустил акцию «Бонус 5%» за оплату АЗС, кафе, ресторанов и супермаркетов

Фото: предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

Новые и неактивные клиенты Ак Барс Банка, совершая операции с 1 марта по 31 мая 2023 года, могут вернуть до 2000 универсальных миль или кешбэк-рублей в месяц*. Всего в течение срока проведения акции кешбэк будет выплачен три раза.

Накопленные кешбэк-рубли можно будет сконвертировать в рубли в личном кабинете программы лояльности по курсу:

до 2500 рублей — 1 кешбэк-рубль = 0,5 рубля,

от 2500 рублей — 1 кешбэк-рубль = 1 рубль.

В акции учитываются операции по картам «Неоновый Барс», «Золотой Барс», «Платиновый Барс», «Премиальный Барс» или «Забота». Если у вас есть карта Ак Барс Банка, которой вы не пользовались с 1 декабря 2022 года, для участия в акции нужно начать совершать операции.

«Бонус 5%» — дополнительное вознаграждение, которое суммируется с другими кешбэк-программами банка.

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