Греф: запас прочности позволяет Сберу вернуться к вопросу о дивидендах за 2022 год

Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф высказался о том, что банк вернется к вопросу выплате дивидендов за прошлый год.



«Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд рублей. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года», — отмечается в комментарии Грефа, опубликованном в материалах отчетности банка.

Напомним, в начале февраля заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев заявил журналистам, что Сбербанк выплатит дивиденды за 2022 год в размере не меньше 50% от прибыли. Напомним, дивиденды за 2021 год акционеры банка решили не выплачивать.