Минфин США снял санкции с четырех дочерних структур Сбербанка

Минфин США заявил об исключении из санкционных списков ряда дочерних структур Сбербанка. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что из списка исключили по меньшей мере четыре дочерних структуры Сбербанка. Все они зарегистрированы в Казахстане.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В начале апреля прошлого года США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и «Альфа-банка». Вместе с ними в санкционный список попали премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.



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Айрат Назипов