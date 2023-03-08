Adidas понесет годовой убыток впервые за 30 лет

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas по итогам четвертого квартала 2022 года понес операционные убытки в размере €724 млн, чистый убыток составил €513 млн, пишет «Коммерсантъ».

Компания предупредила, что по итогам 2023 года она ожидает операционных убытков в размере €700 млн. И это будут первые годовые убытки Adidas за последние более чем 30 лет.

В конце октября Adidas разорвал партнерство с брендом Yeezy, в коллаборации с которым выпускались кроссовки, а также модная спортивная одежда. Бренд, созданный американским рэпером Канье Уэстом, был разорван Adidas после ряда антисемитских заявлений музыканта, широко разошедшихся в СМИ и соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org

На падении показателей Adidas также сказалось 50-процентное снижение выручки от продаж в материковом Китае, вызванное ростом издержек производства и перевозки.

Напомним, в прошлом году Adidas приостановила работу на территории России. С 14 марта в стране закрылись розничные магазины компании.

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Айрат Назипов