Перелеты по России на майские праздники могут подорожать в 5 раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что стоимость авиабилетов на внутрироссийские рейсы в период майских праздников в текущем году может вырасти в пять раз. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стоит отметить, что в 2023 году три выходных выпадают на 1 Мая и предшествующие празднику субботу и воскресенье, и еще четыре дня отдыха — с 6 по 9 мая.

По его словам, в настоящее время уже заметен рост цен на билеты из всех крупных городов на вечер 5-го и 6-е мая. Так, например, билет на самолет из Москвы в Сочи подорожал вдвое — с 3 до 6 тысяч рублей. Как отметил Мкртчян, к концу апреля стоимость возрастет еще в пять раз — и перелет обойдется уже в 15 тысяч рублей.

Отдельно эксперт отметил то, что в этом году не стоит ждать распродаж в последний момент, а чтобы сэкономить, лучше покупать билеты заранее.

Напомним, в январе лидер партийной фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением перенести часть выходных дней с января на май.



— Считаю целесообразным предложить правительству Российской Федерации рассмотреть возможность сокращения количества нерабочих дней в январе, увеличив их число в период с 1 по 9 мая. В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об оценке социально-экономических последствий переноса новогодних праздничных дней на майские праздники, — сказал он.



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Максим Кокунин