Швейцарские банки жалуются на отток китайских клиентов из-за антироссийских санкций

Китайские клиенты перестают хранить деньги в швейцарских банках из-за опасений, что их средства подпадут под санкции, как это произошло с российскими активами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Financial Times.

— Мы были не только удивлены, но и шокированы тем, что Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса. У меня есть статистические данные о том, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь этого не делают, — рассказал член совета директоров одного из швейцарских банков.

Отмечается, что подобная ситуация наблюдается во многих крупнейших банках страны. При этом азиатские клиенты составляют значительную долю банковского сектора Швейцарии.

Фото: commons.wikimedia.org

В конце февраля пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что швейцарские банки не имеют права использовать для своих целей замороженные в стране российские деньги. Он добавил, что любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены, за исключением обычных административных действий.

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Айрат Назипов