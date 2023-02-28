Власти Турции заявили о планах переместить 1,5 млн жилых домов в более безопасные районы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что из Стамбула переместят 1,5 млн жилых помещений в более безопасные районы.

— Мы переместим 1,5 миллиона жилых домов, находящихся в зоне риска в Стамбуле, в две обозначенные нами заповедные зоны, как на анатолийской, так и на европейской сторонах, — цитирует его турецкое издание Cumhuriyet.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне в стране произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате стихийного бедствия погиб один человек, еще 69 граждан получили травмы.

26 февраля сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374 человек.

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Айрат Назипов