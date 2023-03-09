В марте Германия отправит на Украину танки Leopard 2

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2 модели A6 в текущем месяце отправятся на Украину. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, вместе с техникой в зону боевых действий отправятся и обученные бригады танкистов.

В феврале Писториус сообщал, что первый батальон танков Leopard 2 поступит на Украину в течение трех-четырех месяцев. По его словам, он будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2 A4.

Фото: flickr.com

Еще в январе власти Германии объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Также они разрешили другим странам поставлять их киевскому режиму. На такой шаг немецкое правительство не решалось многие месяцы, несмотря на регулярные просьбы Украины.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин