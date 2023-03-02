Теракт 2 марта в Брянской области: хронология событий и что известно на данный момент

Фото: Национальный антитеррористический комитет (архив)

Сегодня в приграничный район Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате погиб один человек, также пострадал 10-летний ребенок. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» — подразделение, входящее в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а его пресс-секретарю даже задали вопрос об изменении статуса СВО. Что известно на данный момент о ЧП — в материале «Реального времени».

Хронология событий

О том, что на территорию России проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщил сегодня в половине двенадцатого дня губернатор Брянской области Александр Богомаз. Согласно его сообщению, в селе Любечане Климовского района, которое находится на границе Украины, обстреляли движущийся автомобиль. Затем Богомаз сообщил о еще двух ЧП:

беспилотник атаковал село Сушаны Климовского района, в результате загорелся жилой дом;

минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа — повреждены два домовладения.

Расстояние между селами Сушаны и Любечане составляет около 20 км. Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Федеральная служба безопасности позже сообщила:

— В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.



На момент публикации сообщалось, что в результате действий боевиков в Любечане погиб водитель легкового автомобиля, ранен ребенок 2012 года рождения, находившийся в авто. Богомаз сообщил, что его здоровью ничего не угрожает. Также СМИ сообщали о заложниках — среди них, как отмечает ТАСС, была фельдшер села Любечане, которая сбежала от ДРГ.

Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус», входящий в состав Вооруженных сил Украины. По некоторым данным, нападавших было около 20. Как сообщает RT, куратором РДК является беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом). Правозащитник Александр Ионов уже направил обращение в Генпрокуратуру о признании РДК террористической организацией.

Реакция властей

Пресс-служба президента России сообщила, что Владимир Путин оперативно получает доклады по поводу атаки. О действиях силовых ведомств его информировали министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор Росгвардии Виктор Золотов, о ситуации на месте — глава субъекта Александр Богомаз.

В связи с ЧП глава государства отменил поездку в Пятигорск, где должен был открыть Год педагога и наставника, а также встретиться с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» — в итоге мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В некоторых телеграм-каналах распространялась информация, что сегодня Путин проведет экстренное совещание Совбеза. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг это и сообщил, что оперативное совещание состоится завтра. Он же заявил, что пока не может сказать о том, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса специальной военной операции на Украине.

— Не знаю, пока не могу сказать, — так он ответил на вопрос, будет ли изменен статус СВО в связи с атакой.

Впрочем, президент России Владимир Путин все же высказался по ситуации — в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» в режиме видеоконференции. Атаку украинских диверсантов он назвал терактом.

— Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление: проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, — «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним, — сказал он.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов опроверг информацию, что диверсанты напали на школьный автобус — они, как и сообщал Путин, обстреляли «Ниву» с мирными жителями.

— Понятно, что они [украинские СМИ] хотят посеять панику. Этого не будет. Мы все прекрасно понимаем. Ситуация находится под контролем. Школы в приграничных регионах работают в дистанционном режиме, — отметил Кравцов.

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Дарья Пинегина