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Владимир Путин: Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности, но мы видим примеры отваги

13:34, 08.03.2023
Владимир Путин: Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности, но мы видим примеры отваги
Фото: kremlin.ru (скриншот видео)

Президент России Владимир Путин заявил, что страна столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности. Такое заявление он сделал во время церемонии награждения выдающихся женщин в Кремле.

— Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства. Такое будущее, которое нужно нам самим, — отметил он.

Глава государства поздравил представительниц слабого пола с Международным женским днем и отметил, что в зале присутствуют женщины, которые с честью выполняют воинский, служебный, профессиональный долг.

Фото: kremlin.ru (скриншот видео)

Напомним, сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Международным женским днем. «Реальное время» опубликовало полный текст поздравления.

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Айрат Назипов
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