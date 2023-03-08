Талисманами зимних Олимпийских игр 2026 года могут стать горностаи

Два горностая были выбраны народным голосованием в качестве маскотов Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане. Об этом сообщает Inside the Games.

За горностаев проголосовали 53% участников. На втором месте оказался цветок эдельвейс. Теперь выбор должны официально одобрить организаторы соревнований.

Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Это будут четвертые Олимпийские игры, проводимые в этой стране.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, что России и Белоруссии запретили показывать Олимпийские игры 2026 и 2028 годов. Такое решение приняли в Международном олимпийском комитете (МОК).

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Айрат Назипов